استشاري أمراض قلب: الاستخدام المفرط للفيتامينات قد يؤذي المريض

كشف الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب، ونائب مدير معهد القلب، عن الفارق بين المكمل الغذائي والفيتامين، قائلا إن المكمل الغذائي به بعض المستحضرات مثل البروتينات أو بعض الأملاح التي يحتاجها الجسم، وبعض الناس الذين يعانون صعوبة في الطعام مثل المسنين أو في الرعاية يحصلون عليه من أجل الحصول على التغذية، أما الفيتامين يختلف تماما عن المكمل الغذائي في كل شيء.

وأضاف "ظريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، أنه يوجد عادات غريبة بين المواطنين، إذ أن البعض يهادي أصدقائه بالفيتامينات، فيما أن الدول في الخارج تصرف الفيتامينات بالروشتة مثلها مثل أدوية معينة، موضحا أن هناك بعض أنماط الحياة مرفوضة على الإطلاق.

وتابع استشاري أمراض القلب، أن الفيتامينات من الممكن أن توصف لشخص مريض في فترة معينة للتعافي من أمر ما أو ميكروب أو أشياء من هذا القبيل.

وأردف، أن الاستخدام المفرط للفيتامينات قد يؤدي إلى ضرر في الصحة، إذ أن التفاعلات الخاصة بالفيتامينات مع أدوية أخرى قد تؤدي لمشاكل في صحة المواطن، "لازم أي حد يروح للدكتور يقوله الأدوية اللي بياخدها عشان ميحصلش تفاعلات بين الفيتامينات مع غيره".