إجراء عاجل من الكونجرس الأمريكي لحظر تصدير القنابل العنقودية

قال عضو الكونجرس الأمريكي، مات جيتز، اليوم الاثنين، إنه يعتزم المشاركة في تعديل لميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2024 يحظر على واشنطن إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا أو أي دولة أخرى.

وقال جويتز: "عضوة الكونجرس الديمقراطية سارة جاكوبس أدخلت تعديلاً علي قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2024، ينص على أنه على الرغم من أي أحكام أخرى في القانون، لا ينبغي أن تشمل المساعدة العسكرية ذخائر عنقودية"، مضيفا أنه ينوي المشاركة في رعاية هذا التعديل نيابة عن الحزب الجمهوري الأمريكي.

وأضاف: “هذا التعديل يقيد إصدار تراخيص التصدير للذخائر العنقودية، وكذلك يحظر بيعها نفسها ونقل التقنيات ذات الصلة إلى بلدان أخرى”.

وأعرب عضو الكونجرس الحمهوري، عن ثقته في أن الذخائر العنقودية لن تضع حدا للصراع في أوكرانيا.

وقال جويتز، إن “استخدام مثل هذه الذخائر، هو السمة المميزة للحروب الأكثر دموية وغير الإنسانية في العالم”.