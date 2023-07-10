رئيس حزب الاتحاد يرد على السادات: مصر استعادت نفوذها الإقليمي والدولي

استنكر رضا صقر، رئس حزب الاتحاد، البيان الصادر عن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مؤكدا أنه يمثل خطورة كبيرة لخلطه ما بين ملف الأمن القومي من جهة، وصراع سياسي من جهة أخرى.

وقال "صقر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن ما قامت به الدولة المصرية على مدى السنوات الماضية في ملف الأمن القومي، تعكسه مكانة مصر حاليا واستعادتها لنفوذها الإقليمي والدولي، والذي ظهر في مشاركتها الفاعلة في أكثر من فاعلية دولية سواء في روسيا أو الصين أو الهند، واخيرا في القمة المنعقدة بنهاية يونيو في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي ماكرون.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن محمد أنور السادات تحدث عن دور مصر في ملف السوادن، ولعل ذلك يتنافى مع الجهود التي تبذلها القاهرة وسعيها لوقف الاقتتال هناك، وآخرها استضافة القاهرة لقمة دول جوار السودان.

وشدد رضا صقر على أن هناك ملفات لا يجب التطرق إليها بهذا الشكل، فلابد من مراعاة بعد الأمن القومي فيها، لاسيما وأنها قضايا شائكة ومعقدة تتعامل فيها الدولة المصرية بحكمة بالغة.