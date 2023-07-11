عمرو مصطفى: أتعرض لحرب شرسة.. فنانون يحرضون الناس على السوشيال ميديا ضدي

قال الفنان عمرو مصطفى، إنّه يتعرض لحرب رهيبة، مفسرًا: "الحرب على التراث الموسيقي كله، حبيت أرجع الهوية الموسيقية اللي إحنا متعودين عليها، وعملت أغنية اسمها أفتكرلك ايه، ودي كانت ضمن 5 أو 6 أغاني حبيت إني أعيد بيها هويتنا الموسيقية مع زملائي بآلاتنا الشرقية".

وأضاف عمرو مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "هذه الأغنية تصدرت الترند لأكثر من أسبوعين، وحققت أكثر من 600 ألف مشاهدة في فضون أسبوعين، ومن هنا، بدأت حرب عليّ من أشخاص موجودين في صناعة الموسيقى".

وتابع الفنان: "بعدها عملت حلقات كتير عشان أتكلم عن مشروعي، رغم إن السوشيال ميديا مليئة بمهرجانات بأصوات المطربين القدام، وشنوا حملة عليّ، وأنا أسميهم جماعة بسّك عليه، واحد طالع في عربية بيقول إني أشتغل إيه، وللأسف في فنانين بيحرضوهم".

