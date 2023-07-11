كرم جبر يطالب لاعبي الأهلي والزمالك باستغلال مباراة القمة لنبذ التعصب

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنi يجب على الإعلام الرياضي رفع شعار "لا للتعصب" قبل مباراة الأهلي والزمالك، بعد غد الخميس، إذ أن المباراة يشهدها الوطن العربي كله، ويجب أن يتم تقديم صورة طيبة عن الرياضة في مصر، خاصة وأن الجميع كان سعيد بالأداء الذي قدمه المنتخب الأولمبي في المغرب.

كرم جبر: يجب رفع شعار لا للتعصب قبل مباراة القمة

وأضاف "جبر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مباراة القمة يجب أن يتم التعامل معها بدون تعصب، في حالة فوز الزمالك يتم تقديم التهنئة له، وفي حالة فوز الأهلي يتم تقديم التهنئة له، موضحا أن قام ببناء فريق قوي وقاتل على كل نقطة ونجح في التتويج بالعديد من البطولات، والزمالك إذا فاز أيضا يجب تهنئتهم أيضا.

وطالب بضرورة أن يتوجه لاعبي الأهلي والزمالك إلى أرض الملعب ممسكين بأيدي بعضهم البعض، ويتجهون لتحية جماهير القطبين سويا؛ لإعطاء صورة مشرفة عن مصر، ونبذ التعصب بين الجماهير، خاصة في ضوء انتشار التعصب بكل كبير بين المواطنين في الفترة الحالية.

ونوه بأن المنتخب الأولمبي قدم مباراة عظيمة وبطولية، وصورة مشرفة لمصر في الدور النهائي من البطولة، وهو يلعب بـ 10 لاعبين على مدار المباراة.