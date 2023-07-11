عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتصار: الرجالة دايما عندهم رد على سبب النكد.. ونوليا تنفعل

انتصار ونوليا
انتصار ونوليا

أكدت الفنانة انتصار أن الرجال دائمًا يبتسمون للمحيطين بهم في الخارج طوال الوقت تحت مسمى "المجاملة"، موضحة أن الرجل يريد أن تراه زوجته على طبيعته دون مجاملة حتى إذا كان لن يبتسم لها، وهو السبب الرئيسي في المشاكل الأسرية.

وقالت انتصار في برنامجها من غير نفسنة، والذي تقدمه مع الفنانة بدرية طلبة ونوليا: الستات والرجالة عندهم دايمًا رد على سبب النكد، والرجالة بتقول إحنا بنجامل برا وبنمشي حالنا، لكن جوا البيت شوفوني على حقيقتي ومش محتاج أضحك وأجامل.

وقاطعت نوليا، حديث انتصار قائلة: وأنا محتاجة إيه لما يبقى بوزك شبرين 24 ساعة وتتخانق معايا على شراب، وإيه الشراب الإسود اللي بتتخانق عليه ما تلبس البُني.. حلة الغسالة بتبلع الشرابات، يعني مبيضلي عيشتي أوي؟.

لتعلق الفنانة انتصار على طريقة إلقاء نوليا، ممازحة: إنتي صوتك كده ليه؟ ده الصوت الصحراوي اللي طلعتيه ده ولا إيه؟.

برنامج “من غير نفسنة” تقدمه كل من الفنانة انتصار وبدرية طلبة ونوليا، يعرض يوميًا من السبت إلى الثلاثاء على شاشة “هي”، ويقدم عددًا من القضايا الاجتماعية بطريقته الساخرة والخاصة من خلال استضافة عددًا من الشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا والمشاهير والفنانين لمعرفة آرائهم في تلك القضايا.

انتصار نوليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بالدوري

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

مفاجأة.. نجم الزمالك يعلن عن ممول صفقة انضمام إمام عاشور للأهلي

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

ترشيحاتنا

سفير روسيا بواشنطن: العلاقات بين موسكو والغرب تتجه إلى السيناريو الأسوأ

أمين الفتوى: السحر ضعيف ولا يستمر لمدة طويلة من الزمن

موقف الزمالك من مناقشة العروض التركية والخليجية لشراء «زيزو»

الضربة القاضية لـ إيلون ماسك.. هروب مشاهير العالم من تويتر إلى ثريدز

مصر تعلن عن مستهدف أعداد السياحة في 2024

الكنيست الإسرائيلي يوافق في التصويت الأولي على قانون إصلاح القضاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ