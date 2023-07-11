موقف الزمالك من مناقشة العروض التركية والخليجية لشراء «زيزو»

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن نادي الزمالك رفض مناقشة العروض المقدمة لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول للفارس الأبيض، وذلك تحسبا لرحيله خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "زيزو تلقى مؤخرا عدة عروض من أندية تركية بجانب عرض خليجي للرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري".

وأوضح أن الزمالك يتمسك باستمرار "زيزو" في الموسم المقبل؛ في ظل حاجة الفريق إلى خدماته باعتباره أفضل عناصر الأبيض في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة لا يفكر نهائيا في رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق في ظل سعي المجلس لتدعيم صفوف الأبيض بصفقات سوبر قبل خوض منافسات البطولة العربية نهاية الشهر الجاري.