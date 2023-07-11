موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. التعليم العالي تكشف التفاصيل

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل عن اختبارات القدرات للثانوية العامة.

وقال السيد عطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" تم تحديد موعد ومكان أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة ".

وأضاف السيد عطا :" اختبارات القدرات تبدأ من يوم السبت 15 يوليو وحتى 27 يوليو"، مضيفا:" الطالب يقوم بالدخول على موقع التنسيق برقم الجلوس والرقم القومي ويتم تحديد موعد الامتحان الخاص بالكلية التي يختارها الطالب".

وتابع السيد عطا:" لدينا اختبارات قدرات في كليات فنون جميلة وفنون تطبيقية وتربية موسيقية وتربية فنية وتربية رياضية، واختبارات القدرات تقيس قدرة الطالب الأداء بشكل جيد في هذه الكليات ".

وأكمل السيد عطا :" بالنسبة للدبلومات الفنية يتم إجراء اختبارات قدرات لهم أيضا".