منتظر مباراة الخميس.. يوسف الحسيني: أنا زملكاوي لكن أهنئ الأهلي بلقب الدوري

هنأ الإعلامي يوسف الحسيني، النادي الأهلي، بعد فوزه ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 43 في تاريخه.

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" أنا راجل رياضي قديم وأنا زملكاوي لكن لازم أهنيء النادي الأهلي بفوزه بالدوري المصري ".

وأضاف يوسف الحسيني :" النادي الأهلي قدم موسم جيد في الدوري وحقق انتصارات كثيرة ".

وتابع يوسف الحسيني :" مازال هناك مباراة بين النادي الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل وانا منتظر مبارة يوم الخميس كراجل زملكاوي ".

وأكمل يوسف الحسيني :" النادي الأهلي ما زال متبقي له 5 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز والأهلي حسم البطولة حتى وإن خسر كل المباريات المقبلة".