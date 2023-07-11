كيميا بين أبطال العمل.. مؤلفة بيت الروبي تكشف سر نجاح الفيلم

كشفت ريم القماش مؤلفة فيلم بيت الروبي، سر النجاح الساحق للفيلم وتحقيقه إيرادات ضخمة في أسبوعين.

وقالت ريم القماش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" الفيلم به نجمين محبوبين جماهيريا وهما كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ".

وأضافت ريم القماش:" هناك كيميا رائعة بين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز "، مضيفاة :" فريق العمل متعاون بشكل كبير ".

وتابعت ريم القماش:" كان عندنا نية تأليف فيلم عائلي من أجل طرحه في عيد الأضحى وتوصلنا إلى فكرة فيلم بيت الروبي ".

وأكملت ريم القماش:" المخرج بيتر ميمي تحمس لفكرة بيت الروبي وقررنا أن ننفذها وعندما تم عرض الفكرة على كريم عبد العزيز وافق عليها مباشرة".

ولفتت ريم القماش:" كريم عبد العزيزي لديه قدرة على التنقل بين مراحل الشخصية بكل سلاسة".