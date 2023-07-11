عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة في التاريخ.. أكثر من 7 ملايين سائح يزورون مصر خلال 6 أشهر

السياحة في مصر
السياحة في مصر

السياحة في مصر عشق لا ينتهي، ويتجسد ذلك في زيارات السائحين حول العالم لها، فهي الحضارة والتاريخ والاكتشافات الأثرية والترفيه والمياه المليئة بالشعاب المرجانية والحياة البحرية الغنية.

وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، خرج علينا بتصريحات صحفية متفائلة، قائلا: إن الأداء المبهر الذي حققته صناعة السياحة في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، جعلها تحقق خلال هذه الفترة، أكثر من 7 ملاين زيارة للسائحين إلى مصر.

وثَمَّنَ “عيسى” جهود القطاع الخاص، والتعاون المثمر والفعال للجهات المعنية وذات الصلة؛ لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر، وخاصة بالقطاع الفندقي في مصر ووضع مصر في مكانتها التنافسية التي تستحقها في مصاف الدول السياحية الكبرى.

وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة في تاريخ السياحة في مصر، تشهد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال هذه الفترة، هذا النمو في أعداد السائحين، وفي أعداد الليالي السياحية، وكذلك انتظام وتنوع تركيبة مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة، بشكل متميز وغير مسبوق.

وأعرب عن سعادته بهذا الأداء، الذي يعكس نجاح خطة عمل الوزارة، وآليات عمل القطاع الخاص، ودور اللجنة، من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها.

تنسيق مع الطيران 

وأوضح الوزير أن هناك تعاون وتنسيق مستمر وعلى قدم وساق مع وزارة الطيران المدني؛ لزيادة عدد مقاعد الطيران من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرا إلى بعض توقعات الحركة السياحية خلال النصف الثاني من عام 2023.

وأكد أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على مصلحة الزائر السائح، والتأكد من مستوى جودة ما يتلقاه من خدمات، وتطبيق كل معايير الصحة والسلامة والأمن؛ بما يسهم في تقديم تجربة سياحية متميزة له.

السياحة السياحة في مصر الحضارة وزير السياحة والاثار السياحة والاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بالدوري

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

مفاجأة.. نجم الزمالك يعلن عن ممول صفقة انضمام إمام عاشور للأهلي

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

صدمة لعشاق الأهلي.. الفيفا يقرر إيقاف ديانج 6 شهور بسبب مستحقات وكيله

ترشيحاتنا

ماذا تفعل لرؤية النبي في المنام؟.. علي جمعة: بعملين تكن من المحظوظين

لأول مرة في التاريخ.. أكثر من 7 ملايين سائح يزورون مصر خلال 6 أشهر

ثوران بركان بالقرب من العاصمة الأيسلندية عقب زلزال مدمر

كنا على قدر المسؤولية.. أول تعليق من "الشناوي" على تتويج الأهلي بالدوري

الشك في عدد الركعات .. هل يستلزم إعادة الصلاة وماذا تفعل لتجنبه؟

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. توقعات قبول الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى للقبول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

ماذا يفعل ورق الغار لصحتك؟

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ