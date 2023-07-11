لأول مرة في التاريخ.. أكثر من 7 ملايين سائح يزورون مصر خلال 6 أشهر

السياحة في مصر عشق لا ينتهي، ويتجسد ذلك في زيارات السائحين حول العالم لها، فهي الحضارة والتاريخ والاكتشافات الأثرية والترفيه والمياه المليئة بالشعاب المرجانية والحياة البحرية الغنية.

وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، خرج علينا بتصريحات صحفية متفائلة، قائلا: إن الأداء المبهر الذي حققته صناعة السياحة في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، جعلها تحقق خلال هذه الفترة، أكثر من 7 ملاين زيارة للسائحين إلى مصر.

وثَمَّنَ “عيسى” جهود القطاع الخاص، والتعاون المثمر والفعال للجهات المعنية وذات الصلة؛ لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر، وخاصة بالقطاع الفندقي في مصر ووضع مصر في مكانتها التنافسية التي تستحقها في مصاف الدول السياحية الكبرى.

وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة في تاريخ السياحة في مصر، تشهد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال هذه الفترة، هذا النمو في أعداد السائحين، وفي أعداد الليالي السياحية، وكذلك انتظام وتنوع تركيبة مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة، بشكل متميز وغير مسبوق.

وأعرب عن سعادته بهذا الأداء، الذي يعكس نجاح خطة عمل الوزارة، وآليات عمل القطاع الخاص، ودور اللجنة، من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها.

تنسيق مع الطيران

وأوضح الوزير أن هناك تعاون وتنسيق مستمر وعلى قدم وساق مع وزارة الطيران المدني؛ لزيادة عدد مقاعد الطيران من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرا إلى بعض توقعات الحركة السياحية خلال النصف الثاني من عام 2023.

وأكد أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على مصلحة الزائر السائح، والتأكد من مستوى جودة ما يتلقاه من خدمات، وتطبيق كل معايير الصحة والسلامة والأمن؛ بما يسهم في تقديم تجربة سياحية متميزة له.