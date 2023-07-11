معجزة تل الكرز.. رواية كورية تكشف أشباح الماضي في حياة الإنسان

صدرت حديثاً الترجمة العربية للرواية الكورية "معجزة تل الكرز : أزمة في الحديقة الخلفية"، تأليف: صن - مي هوانغ، وترجمتها عن الكورية: منار أحمد الديناري.

بطل الرواية في "معجزة تلّ الكرز" هو العجوز "كانغ" الذي ابتاع منزلاً كبيراً ليعوّض نفسه عن طفولته البائسة.

كان "كانغ" يعيش في مخزن متهالك بحديقة منزل الآنسة "سونغ"، حيث يعمل والده الذي توفي بسبب أرجوحة سخيفة.

كبر "كانغ" وأصبح ميسوراً وتمكن من شراء المنزل وعاد إليه بعد إصابته بورم في المخ، وشيّد سياجاً هائلاً حول ممتلكاته، ومع ذلك اكتشف أن الجميع يدخلون ويخرجون من حديقته بأريحية شديدة. لكن العصبية والغضب يصبّان فقط في مصلحة ورم دماغه اللعين، لذا كان عليه أن يكبح جماح غضبه أمام استفزازات سانغ هوني وأسئلة يوري وهراء الجدة العجوز.

"معجزة تلّ الكرز" هي مساحة لتخليد الذاكرة الشخصية، وتخلص الرواية إلى حكمة مفادها أن الإنسان لن يعيش حياته بحق قبل أن يتخلص من أشباح الماضي، كما أرست المؤلفة مبدأ التكافل، حيث كان "تلّ الكرز" يعاني من أزمات تنموية ويحتاج إلى حلول تكافلية بدلاً من السياج والأسوار.