أكبر مدن جنوب إفريقيا تصدم بأول تساقط للثلوج منذ أكثر من عقد

أذهل سكان جوهانسبرج ، أكبر مدن جنوب إفريقيا ، أول تساقط للثلوج منذ أكثر من عقد يوم الاثنين ، حيث رأى بعض الأطفال الثلوج لأول مرة.

في حين أن أجزاء من جنوب إفريقيا تتلقى بانتظام تساقطًا للثلوج خلال أشهر الشتاء في نصف الكرة الجنوبي من يونيو إلى أغسطس ، فقد شهدت جوهانسبرج تساقط الثلوج آخر مرة في أغسطس 2012.

بعد التقاط صورتها في ميدان نيلسون مانديلا في الحي المالي ، قالت جينيفر باندا لرويترز إنها كانت حاملاً في آخر مرة تساقط فيها الثلج.

وقالت: 'بعد أحد عشر عامًا ، من المثير أن يكون لدينا ثلوج'.

ورأى مصور لرويترز جنوب المدينة في براكنهورست أطفالا يصنعون كرات ثلج وملائكة ثلج في فناء مدرسة.

لكن بالنسبة للآخرين ، مثل سائق التوصيل Chenjerai Murape الذي لم تبدأ دراجته النارية ، فإن الثلج جعل الحياة صعبة.

وقال 'أحاول تدفئة المحرك حتى يبدأ ... وإلا سأركل الدراجة طوال اليوم'.

أصدرت هيئة الأرصاد في جنوب إفريقيا تحذيرات بسبب البرد الذي ضرب إقليم جوتنج ، الذي يضم جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.

وشوهدت الثلوج أيضا يوم الاثنين في حزام الفحم في مقاطعة مبومالانجا ، حيث توجد العديد من محطات توليد الكهرباء التابعة لمرافق إسكوم المتعثرة.

شارك في التغطية تانور أندرس وثاندو هلوف وكاثرين شينك وشفيك تاسيم وسيفيوي سيبيكو تحرير ألكسندر وينينج