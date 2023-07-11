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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بعد عزل مرتضى منصور.. موعد انتخابات الزمالك لاختيار رئيس للنادي ونائبه

صدى البلد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس ونائب، على المنصبين الشاغرين، بعد عزل المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، واستقالة اللواء مصطفى هدهود نائب الرئيس.

وكشف خالد الغندور، مقدم برنامج “زمالكاوي”، عبر قناة نادي الزمالك الفضائية، أن مجلس إدارة النادي قرر فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس جديد، ونائب رئيس النادي، أمس، في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل؛ وذلك حفاظا على استقرار الفريق الأول لكرة القدم، الذي سيخوض غمار منافسات البطولة العربية بالسعودية، بجانب دعم الفرق بلاعبين جدد فى جميع اللعبات الرياضية.

ووفقا لخالد الغندور، فإن انتخابات الزمالك على منصب رئيس النادي، الذي كان يشغله المستشار مرتضى منصور، الصادر ضده حكم قضائي بالعزل، والنائب اللواء مصطفى هدهود، المستقيل، ستكون على أقصى تقدير، في منتصف سبتمبر المقبل.

ووفقا للمستشار محمود العسال، المستشار القانوني للزمالك، فإن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، يحق له خوض انتخابات الرئاسة القادمة، دون مشاكل قانونية.

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