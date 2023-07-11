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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى فتحي موهبة ليس لها مثيل.. تعليق فرج عامر

فرج عامر
فرج عامر

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة، على مصطفي فتحي بعد أن انتقل للسعودية نادي التعاون السعودي عبر صفحتهعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك"مصطفي فتحي ، اعيد اكتشافه في نادي سموحة ولعب افضل نصم موسم في حياته بعدان كان علي وشك الياس من الكرة ، احرز ١٧ هدف في اقل من نصف موسم ابهر العالم تهافت الجميع علية  ، غبت سنة كان مخطط فيهاخطفةً لسموحة بصفة نهائيا  لم يمهلنا القدر ذلك ،  انتقل للسعودية نادي التعاون السعودي ومنة اعارة لبيراميدز اتوقع ان ينتقل للاهلي نهائيا  في هذه الانتقالات الصيفية    موهبة ليس لها مثيل".

علق النادي الاهلي علي خسارة بيراميدز من سيراميكا كيلو بارترا وفوز النادي الاهلي بالدوري .

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي فيس بوك :" ليلة عودة الدوري إلى بيته 😍
الأهلي بطل الدوري المصري موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ للمرة الثالثة والأربعين🏆

 

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 75 نقطة من لعب 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات من عمر المسابقة ، تعادل فيالوصافة بيراميدز برصيد 67 لعب 31 مباراة.

ونتيجة لذلك ، فإن فريق الأهلي بدرع الدوري بشكل رسمي ويعجل بتتويج ، الأهلي بدرع الدوري بشكل رسمي ويعجل بتتويج ، وذلك بسبب سيراميكا في سيراميكا في مباراة اليوم. النقطة 76 حال فوزه في مبارياته ، وحال وصول الأهلي للفوز في مباراة القمة سيتوج بالدرع بشكل رسمي ، حيث جاء نتيجة مباراة أمام بيراميدز.

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