قرار جديد بشأن عاطل لاتهامه بقتل شاب في الزاوية الحمراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه قتل شاب طعنا بالسكين بسبب خلافات مالية بينهما.

الأنفاس الأخيرة

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، إشارة من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.



وبالفحص، تبين العثور على جثة شاب يدعى "محسن. ط"، مصاب بطعنة نافذة في الصدر.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات مالية بينهما، وقيام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.