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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتكوين قد تحلق لمستويات 120 ألف دولار بنهاية 2024

صدى البلد

ترى شركة الخدمات المالية والمصرفية البريطانية Standard Chartered أن البتكوين قد ترتفع لمستويات 50 ألف دولار بنهاية العام الجاري، مما يمهد الطريق نحو ارتفاعها عند 120 ألف دولار بنهاية 2024، مقابل توقعاتها في أبريل عند 100 ألف دولار.

وعانت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية للارتفاع أعلى مستويات 30 ألف دولار العام الجاري، لكن لم تكن الأوضاع الاقتصادية والرياح التنظيمية المعاكسة هي الأشياء الوحيدة التي حالت دون ذلك.

إذ تراجعت ربحية تعدين العملة مع الأسعار، واتجه القائمين على التعدين لتصفية حيازتهم من العملة المشفرة لجمع المال، مما حد من الإمكانيات الصعودية للبتكوين.

وقال جيف كندريك رئيس أبحاث الأصول الرقمية لدى Standard Chartered في مذكرة يوم الإثنين العاشر من يوليو تموز إن زيادة ربحية جهات تعدين البتكوين قد تعني أنهم قد يكتنزون المزيد منها، بما يخفض المعروض من العملة وفي المقابل ارتفاع أسعارها.

وفي الربع الأول من 2023، باعت أكبر 12 شركة مسؤولة عن تعدين البتكوين 106% من عملات بتكوين تم تعدينها.

وتشير تقديرات كندريك إلى انخفاض تلك النسبة دون مستويات 100% في الربع الثاني.

وأوضح أنه في حالة ارتفاع سعر البتكوين إلى 50 ألف دولار كما يتوقعون في نهاية 2023، فإن تلك الحصة ستتراجع عند مستوى يتراوح ما بين 20% إلى 30%.

أكبر عملة مشفرة ارتفاع سعر البتكوين الأوضاع الاقتصادية الاصول الرقمية الخدمات المالية التعدين العمله المشفرة

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