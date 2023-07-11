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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موجة تاريخية

فيضانات كارثية تجتاح أمريكا وتجبر السكان على الفرار من فيرمونت

أرشيفية
أرشيفية

عطلت العواصف الشديدة التي اجتاحت شمال شرق الولايات المتحدة الرحلات الجوية وتسببت في فيضانات كارثية قال مسؤولون في فيرمونت إنها تجاوزت المستويات التي شهدتها بقايا إعصار إيرين المميت عام 2011، الذي جرف المنازل والطرق، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

تم إجلاء السكان في جميع أنحاء ولاية فيرمونت ، حيث استمر نظام العاصفة البطيء الذي تسبب في إغلاق طرق متعددة وعمليات إنقاذ من المياه، بقتل امرأة في مقاطعة أورانج في نيويورك.


وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان الطوارئ الصادر عن ولاية فيرمونت صباح الثلاثاء وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة الاستجابة الحكومية والمحلية للفيضانات ، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض .
حذر مكتب برلنجتون التابع لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية ليلة الإثنين من أن "الفيضانات الكارثية" كانت متوقعة "في مونبلييه عاصمة فيرمونت ، حيث تجاوز نهر وينوسكي في المدينة قمة إيرين.
وقد وصل إلى 22.4 قدمًا بحلول الساعة 12:30 صباحًا يوم الثلاثاء بالتوقيت الشرقي - في المرتبة الثانية بعد 27.10 قدمًا  في عام 1927.
حول مستوى التهديد، فقد أصدرت مدينة مونبلييه أمرًا صحيًا طارئًا في وقت متأخر من يوم الاثنين أغلق وسط المدينة حتى ظهر الثلاثاء على الأقل بينما ينحسر النهر بعد حث الناس في وقت سابق من المساء على الابتعاد بسبب مياه الفيضانات الملوثة - التي قالت إنها "أسوأ بكثير" من فيضان 2011.

وصدرت حالة طوارئ من الفيضانات المفاجئة، وهي أشد التحذير من حدوث فيضانات ، في أجزاء من وسط فيرمونت يوم الاثنين ، بما في ذلك لودلو ووودستوك.


تدفقت مياه الفيضانات "المهددة للحياة" فوق سد لنهر أوتاكيشي في فيرمونت ، والذي يمر عبر وودستوك ، وفقًا لشرطة ولاية فيرمونت.

العواصف شمال شرق الولايات المتحدة الجوية فيضانات كارثية إعصار إيرين

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