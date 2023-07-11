"البلاد" السعودية: دول التعاون الخليجي تسعى لدعم جهود السلم بالمنطقة والعالم

أكدت صحيفة (البلاد) السعودية أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لدعم جهود السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان "حضور خليجي" - أنه في الوقت الذي يواصل فيه مجلس التعاون الخليجي تعزيز مسيرة التكامل على كافة الأصعدة؛ ترجمة لتوجيهات المجلس الأعلى بتعظيم مصالح وتطلعات الشعوب الشقيقة بمزيد من الرخاء والازدهار، تحرص دول المجلس في سياساتها الخارجية على حضورها الدولي الفاعل بنهج متوازن، ومواقف إيجابية تعكس مكانتها المؤثرة في تعزيز المصالح الضخمة لدول المجلس.

وأشارت إلى أنه في هذا السياق، يأتي الاجتماع الوزاري المشترك بين دول المجلس، وروسيا الاتحادية في العاصمة موسكو؛ لتعزيز وتطوير التعاون الإستراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك مناقشة مستجدات الأزمة (الروسية – الأوكرانية) والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ودعم كافة الجهود التي تحقق الأمن والسلم الدوليين.