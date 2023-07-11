مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة تدعو الأطراف اليمنية للتعاون مع المبعوث الأممي لإنهاء الصراع

دعت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، الأطراف اليمنية إلى التعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن لتحقيق السلام وإنهاء الصراع في البلاد.



وقالت جرينفيلد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء ـ إنه يجب بحث السبل السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، مشددة على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء العنف والحرب في هذا البلد المستمر منذ سنوات.



وطالبت المندوبة الأمريكية، الحوثيين بالإفراج الفوري غير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في صنعاء، كما دعت إلى ضمان حرية ممارسة الطقوس الدينية والإفراج الفوري عن محتجزين من طوائف دينية مختلفة.