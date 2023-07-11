تحالف الساحل يجدد دعمه للدول الإفريقية في مواجهة الأزمة الأمنية والإنسانية

أكد تحالف الساحل دعمه لدول الساحل الإفريقي في مواجهة الأزمة الأمنية والإنسانية.

وشدد التحالف - في بيان صدر في ختام دورته الرابعة في العاصمة الموريتانية (نواكشوط) بحضور أكثر من 120 ممثلا عن تحالف الساحل وشركائه - على شراكته مع مجموعة دول الساحل الإفريقي، مجددا دعمه للتكامل والتضامن الإقليميين والاهتمام بأولويات بلدان الساحل الإفريقي.



وأشار البيان إلى أن بلدان الساحل الإفريقي تشهد تدهورا في الوضع الأمني والإنساني، لاسيما انعدام الأمن الغذائي في عدة مناطق من منطقة الساحل.



وأكد التحالف، الذي يضم 27 عضوا من شركاء التنمية الثنائية ومتعددي الأطراف، تعزيز التزامه تجاه سكان الساحل الإفريقي، مشيرا إلى أنه بالرغم من المقدرات التي تزخر بها المنطقة، إلا أنها لا تزال تواجه أزمات متعددة، وتؤثر زيادة وتنوع عوامل انعدام الأمن، والتحولات السياسية الجارية في بعض البلدان، والمستويات المرتفعة لانعدام الأمن الغذائي، والآثار المتزايدة للصدمات المتعلقة بتغير المناخ، بشكل بالغ، على المكتسبات التي تحققت في مجال التنمية؛ إذ أنها تؤدي في بعض المناطق إلى نزوح السكان بشكل كبير مما يزيد من إضعاف التماسك الاجتماعي والظروف المعيشية.