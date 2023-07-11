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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطوة تاريخية.. سوناك يرحب بقرار تركيا دعم السويد للانضمام لـ الناتو

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني


 


أشاد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، بقرار تركيا بدعم محاولة السويد للانضمام إلى الناتو، واصفا هذه الخطوة بأنها "تاريخية".

وقال سوناك، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه لحظة تاريخية للناتو تجعلنا جميعا أكثر أمانا".

وأضاف: "السويد، نتطلع إلى الترحيب بك في التحالف".

وتأتي تصريحات سوناك بعد اعلان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على  إحالة طلب السويد للانضمام للحلف إلى البرلمان التركي.

وأكد ستولتنبرج أن إتمام مسعى انضمام السويد للحلف بمثابة خطوة تاريخية، مشيرا إلى أن السويد استوفت كل الشروط للانضمام إلى الناتو

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني للرئيس التركي إنه يامل أن يتمكن حلف الناتو من المصادقة على طلب السويد للعضوية في الحلف، في وقت قريب.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن الجانبين بحثا العديد من القضايا، في اتصال هاتفي، على غرار أوكرانيا، والعلاقات الثنائية، والتعامل مع الهجرة غير الشرعية,

وأشار المتحدث إلى أن سوناك "شدد على الفوائد الملحوظة من انضمام السويد إلى الناتو، والتقدم الذي تم إحرازه في التعامل مع مخاوف تركيا الأمنية المشروعة، معربا عن أمله بأن يتمكن الحلف من المصادقة على انضمام السويد بأسرع ما يمكن".

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