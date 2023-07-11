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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الوزراء": تقدم مصر للمرتبة الـ24 على العالم في مؤشر "إياتا " للربط الجوي

صدى البلد

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على مؤشر "إياتا" للربط الجوي لعام 2022 والصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي، والذي أشار إلى تقدم ترتيب مصر 14 مركزًا في المؤشر.

وحصلت مصر على المركز الـ 24 عالمياً من بين 100 دولة في عام 2022، مقابل المركز الـ 38 عالمياً من بين 100 دولة عام 2019، كما جاءت في المركز الرابع على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


ويقيس مؤشر إياتا الربط الجوي للدولة من خلال الرحلات المجدولة لنقل الركاب بحسب الأهمية الاقتصادية النسبية للوجهات التي يتم خدمتها، وقد أظهرت نتائج المؤشر استمرار اتجاه التعافي في أعداد الركاب RPKs على مستوى العالم، حيث تحسن معدل تعافي RPK بنسبة 68.5٪ للعام بأكمله خلال عام 2022، وواصلت طرق حركة الركاب الدولية بين أوروبا والأمريكتين ريادتها من حيث التعافي إلى مستويات ما قبل تفشي وباء كوفيد-19، فقد تجاوزت أوروبا وأمريكا الشمالية مستويات ما قبل الوباء بنسبة 4.5٪ وأوروبا وأمريكا الوسطى بنسبة 2.0٪.
 

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، تلتها المملكة المتحدة، وألمانيا، ثم إٍسبانيا وإيطاليا، بينما تصدّرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلتها كل من السعودية، وقطر.

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