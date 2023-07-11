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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى يشيد بسياسات وزارة التعليم لمواجهة الفساد وضمان سلامة امتحانات الثانوية العامة

أشرف أمين عضو مجلس
أشرف أمين عضو مجلس النواب

أعلن النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، تأييده لسياسات الحكومة فى مواجهة الفساد وضمان سلامة امتحانات الثانوية العامة، مثمناً تأكيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة بذلت جهودا كبيرة العام الحالي، لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية ، وأنه يواجه بكل حسم أي محاولة لعرقلة الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات وأنه لا تستر على أي فساد ونواجه بمنتهى الحسم أي محاولات تعيق الجهود التي بذلت لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات.


وأشاد " أمين " فى بيان له أصدره اليوم، بحرص الدكتور رضا حجازى على إحالة أي عملية غش إلكتروني يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات مؤكداً أن تنفيذ هذه التصريحات على أرض الواقع يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين طالبات و طلاب الثانوية العامة .

وطالب النائب أشرف أمين من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التفكير بكل جدية فى دراسة الاسباب الحقيقية التى وراء تسريب عدد من امتحانات الثانوية العامة للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة الخطيرة خاصة أنها تخل بمبدأ تكافؤ الفرص وتضرب مايتم من جهود جبارة فى ملف تطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعى فى مقتل . 

مجلس النواب

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