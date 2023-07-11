التصريح بدفن ضحية ترعة نجع حمادي بسوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثـ.ـمان صغير في نهاية العقد الأول من العُمر، انتهت حياته غرقًا بترعة نجع حمادي دائرة قسم شرطة أول سوهاج بالمحافظة أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة أثناء استحمامه بها؛ لعدم إجادته السباحة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة صغير غرقًا بترعة نجع حمادي دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء المدعو "فارس أ. ف. أ- 9 سنوات- تلميذ- ويقيم دائرة القسم"، وبسؤال والده المدعو "أحمد ف. أ. أ- 56 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، قرر أنه أثناء استحمام صغيرهُ بالترعة المُشار إليها؛ لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياهها؛ لعدم إجادته السباحة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تم انتشال الجـ.ـثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.