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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم فريق طلابي بعلوم سوهاج لتصميم مشروع التحكم في الأبواب بالقفل الذكي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج فريق طلابي بالفرقة الرابعة بقسم الحاسب الآلي بكلية العلوم، وذلك لتصميمهم مشروع "التحكم فى الأبواب من خلال القفل الذكي" عن طريق بصمة اليد أو الوجه أو برقم سري "password".

وذلك بحضور كلاً من الدكتور  عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور حسين عبد الحافظ وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور زكريا عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق ان شباب الجامعة دائماً ما يقدم صوراً متجددة من الإبداعات التي تواكب البحث العلمي، مضيفاً أن ادارة الجامعة لا تألوا جهداً فى إكتشاف الطلاب المبدعين والمبتكرين والعمل على توفير بيئة مُحفزة لهم، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالموهوبين ورعايتهم.

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جامعة سوهاج

واشاد الدكتور عبد الناصر يس بالفريق الطلابي والذي يبرهن علي ان الجامعة تزخر بالعديد من النماذج الطلابية المبدعة في كافة المجالات العلمية، مقدماً شكره لرئيس الجامعة علي دعمه للطلاب المبتكرين والمبدعين.

وتوفير المناخ المناسب لهم وكافة التجهيزات الفنية من معامل وغيرها لتنفيذ أفكار مشاريعهم العلمية، وربطهم بالتكنولوجيا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور حازم المشنب أن أهم ما يميز هذا   المشروع أنه يمكن تنفيذه بتكلفة أقل من المستخدمة حالياً، موضحاً أن فكرة المشروع والتي قام بتفيذها كلاً من الطالب محمود حسني والطالب محمد سمير عبارة عن التحكم في الأبواب من خلال القفل الذكي.

ويمكن فتح الباب من خلال بصمة اليد أو بصمة الوجه أو password أو من خلال التليفون المحمول، ويمكن أيضاً تطبيق هذا القفل على الخزنة أو السيارات، وذلك تحت إشراف الدكتورة آلاء الشيخ مدرس بقسم الفيزياء بالكلية.

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