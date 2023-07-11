أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 16997 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3128 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 20666 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 7121 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 3400 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 5034 نقطة.