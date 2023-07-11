إطلاق مبادرات لتمكين المرأة بوظائف شركات القطاع الخاص

أطلقت مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف التابعة للبنك التنمية الألماني (KfW)، في 21 نوفمبر 2022 الدعوة الإقليمية الثانية لتقديم العروض في كل من مصر وإثيوبيا وكوت ديفوار وغانا ورواندا والسنغال وتونس هذه الدعوة ولا تختص هذه الدعوة بقطاعات اقتصادية أو موضوعات بعينها.

وعلى صعيد متصل أطلقت النسخة الثانية من برنامج "عاملة شغل" تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع إنجاز وبتمويل من مؤسسة بيبسيكو، وذلك بهدف زيادة تمثيل المرأة في الوظائف التي يغلب عليها الحضور الذكوري مثل مجالات المبيعات وقطاع العمليات والمصانع، وأخيرا مجال ًالتكنولوجيا الذي تم اضافته هذا العام بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة فودافون مصر. تأتي هذه النسخة من البرنامج بالتركيز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.



تأتي هذه النسخة في نطاق أكثر شمولاً، حيث تهدف إلى زيادة عدد المستفيدات بنسبة 100% بما يمثل 1200 مشاركة وهو ضِعف الرقم المستهدف في النسخة الأولى. ذلك بجانب توفير أكبر عدد من فرص التدريب والتوظيف من خلال الشراكات الجديدة التي يشهدها البرنامج لأول مرة مع مختلف شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.

واكد محمد شلباية رئيس مجلس إدارة احدى الشركات العامله بقطاع المشروبات الغازية بشمال أفريقيا ان إطلاق النسخة الثانية من برنامج عاملة شغل يؤكد النجاح الذي تحقق خلال النسخة الأولى. وصرح: "تأتي النسخة الثانية من برنامج -عاملة شغل-في إطار حرصنا على تمكين المرأة في سوق العمل من خلال تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها، بجانب تحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف في كافة القطاعات والمجالات بالتحديد التي يغلب عليها الحضور الذكوري.

ومن حانبها اكدت داليا صليب المدير العام لاحدى الشركات الصناعات الغذائية ان وجود مارس كشريك اساسي فى النسخة الثانية من برنامج " عامله شغل" استكمالا لاستراتيجية تمكين المراة بشكلةفعال وملموس

وأضافت ان برنامج عامله شغل يشلط الضوء على ضرورة تمكين المراة فى الوظائف غير الاعتيادية والغالب عليها الطابع الذكورى، لافتا الى انه من الضرورى دعم الفتيات فى مجال المبيعات عن طريق نقل خبرات و ممارسات فعلية فى هذا المجال

ولفتت الى اننا نسعى الى تقديم الدعم للفتيات والتدريب إيجاد فرص العمل للراغبين فى الالتحاق بمجال المبيعات والتعيين الفورى لمن يثبت كفاءتهبعج انتهاء البرنامج، مشيرا الى انه تم زسادى القوى العامله من الكوادر النسائية بنسبة 45٪ بالاضافة الى 50٪ من الاداريين التنفيذين، علاوة على الى تهئية المناخ الملائم للتشغيل

صرح يوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذى بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، قائلاً: " تمكين المرأة هو أساس بناء مجتمع مزدهر ومستدام، حيث ان تمكين المرأة لا يقتصر على داخل الشركات فقط بل يمتد إلى المجتمعات التي نعمل بها. ففي النسخة الثانية من برنامج عاملة شغل، نتخذ خطوات جريئة نحو إحداث تأثير ملموس في حياة السيدات من خلال تزويدهن بالأدوات والموارد والدعم اللازمة للتغلب على الحواجز وتحقيق إمكاناتهن. ومن خلال قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، سنعمل معًا على تمكين السيدات، وتوظيف إمكاناتهن غير المستغلة، لخلق مستقبل تتمتع فيه كل امرأة بالحرية في الحلم وتحقيق القيادة ".