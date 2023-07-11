ننشر التشكيل الجديد للهيئة العليا لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة 2023/ 2024

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسرى الشرقاوي تشكيل الجمعية العمومية للجمعية ، واللجان الفرعية بهدف تحقيق المشاركات الجادة والفاعلة والإيجابية وأسلوب وخط إداري متميز ومتنوع في العمل العام والمجتمع المدني بشكل يوفر اكبر مساحة للمشاركة وتجهيز وإعداد كوادر قيادية في مختلف القطاعات الاقتصادية

وننشر اعضاء الجمعية العمومية وهى كالتالى :