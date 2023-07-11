ننشر التشكيل الجديد للهيئة العليا لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة 2023/ 2024

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسرى الشرقاوي تشكيل الجمعية العمومية للجمعية ، واللجان الفرعية بهدف تحقيق المشاركات الجادة والفاعلة والإيجابية وأسلوب وخط إداري متميز ومتنوع في العمل العام والمجتمع المدني بشكل يوفر اكبر مساحة للمشاركة وتجهيز وإعداد كوادر قيادية في مختلف القطاعات الاقتصادية
وننشر اعضاء الجمعية العمومية وهى كالتالى :
اسم العضو
الوظيفة
الشركة
الصفه بالجمعية 2024/2023
د/ يسري الشرقاوي
رئيس مجلس إدارة
مجموعة اتش أوه سي الاقتصادية
رئيس مجلس الإدارة
ا/ علي معتوق
رئيس مجلس إدارة
معتوق جروب للاستثمارات الزراعية
أمين الصندوق
م/ مصطفى الأمير
المدير التنفيذي
ميك للمقاولات الكتروميكانيكال
الامين العام
م/ أحمد سمير العدل
رئيس مجلس إدارة
المصرية للمقاولات والتجارة والاستشارات
عضو مجلس الإدارة
م/ كريم اسماعيل
رئيس مجلس الإدارة
مجموعة سكور للصناعة والاستثمارات
عضو مجلس الإدارة
م/ محمد العنتبلي
رئيس مجلس إدارة
ترانز مصر للنقل واللوجيستيات
عضو مجلس الإدارة
ا/ محمد رامي عبد الحليم
المدير التنفيذي
ايليت للسيراميك والبورسلين
عضو مجلس الإدارة
م/ محمود حجازي
رئيس مجلس إدارة
تك ميرج للطاقة والمقاولات
عضو مجلس ادارة
د/ حسام عبدالمقصود
عضو مجلس إدارة
مجموعة عبد المقصود للأدوية
عضو مجلس الإدارة
م/ كريم البرقوقى
المدير العام
افريجيت للاستثمار والتصدير
رئيس لجنة الاستثمار
ا/ طارق عمار
استشارى
بنك التنمية الافريقي
نائب رئيس لجنة الاستثمار
ا/ ناجى يحي
المؤسس والرئيس
هيرو ايجيبت للتصنيع الرياضي
رئيس لجنة الاستثمار الرياضي
محمد السيد
نائب المدير التنفيذي
المدن للخدمات الرياضيه والشبابيه
نائب رئيس لجنة الاستثمار الرياضي
م/ اشرف نصير
رئيس مجلس إدارة
تلى ستار للطاقة
رئيس لجنة الاقتصاد الاخضر وشئون البيئة
ا/ نيفين عادل
مدير تصدير
المصرية الالمانية للمنتجات الكهربائية - اجيماك
نائب رئيس لجنة الاقتصاد الاخضر وشئون البيئة
ا/ اشرف ابو علم
رئيس مكتب أفريقيا
بنك القاهره
رئيس لجنة البنوك والبورصات والتمويل
أ/ وجدى دبور
رئيس وحدة إدارة العلاقات الخارجية
بنك CIB
نائب رئيس لجنة البنوك والبورصات والتمويل
د/ حاتم رسلان
رئيس مجلس الإدارة
يونايتد برازرز للصناعات الهندسية
رئيس لجنة التجارة الدولية والخارجية
م/ محمد صباح
المدير التنفيذي
مصنع فاشون نت لإنتاج المنسوجات
نائب رئيس لجنة التجارة الدولية والخارجية
ا/ ولاء علام
مدير تسويق دولي
مجموعة العربي
نائب رئيس لجنة التجارة الدولية والخارجية
م/ رنده حافظ
مدير عام و شريك
كونسرف للمقاولات العمومية
رئيس لجنة التشييد والبناء
م/ محمد سامى
رئيس مجلس إدارة
أجايل انترناشيونال ليمتد
نائب رئيس لجنة التشييد والبناء لقطاع المكاتب الاستشارية
م/ عاطف حسان
رئيس مجلس إدارة
ابناء النيل للاستثمار والتنميه العقاريه
نائب رئيس لجنة التشييد والبناء لقطاع المقاولات الانشائية
م/ أحمد قنديل
رئيس مجلس إدارة
تبارك للهندسة والبناء
نائب رئيس لجنة التشييد والبناء لقطاع البنية التحتية
ا/ اسامه فهمي
الرئيس التنفيذي
جيت زون إنترناشيونال
رئيس لجنة التصدير
ا/ أمجد حسانيين
رئيس مجلس إدارة
كايرو فريت للشحن والنقل
نائب رئيس لجنة التصدير
احمد الخضراوي
عميد كلية إدارة الأعمال
جامعة النهضة
رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والتدريب
د/ نعمة الوكيل
عضو هيئة تدريس جامعة
معهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات
نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والتدريب
د/ خالد دربالة
العضو المنتدب
اكمى سايكو للنظم الهندسية المتكاملة
رئيس لجنة تقنية الاتصالات والتحول الرقمي
ا/ محمود متولى
الرئيس التنفيذي
فاروسوفت لتقنية المعلومات
نائب رئيس لجنة تقنية الاتصالات والتحول الرقمي
م/ مجدي فانوس
رئيس مجلس إدارة
المصرية للتنمية الصناعية
رئيس لجنة الخطة والمتابعة
م/ مصطفى سعد
مدير ادارة تنمية الاعمال والدراسات الاستراتيجية
المقاولون العرب
نائب رئيس لجنة الخطة والمتابعة
م/ محمد حجازي
رئيس مجلس الإدارة
مجموعة حجازي للصناعات المغذية للسيارات
رئيس لجنة ريادة الأعمال
ا/ مارينا ميلاد
المدير التنفيذي
ميلاد جروب للصناعات المعدنية
نائب رئيس لجنة ريادة الأعمال
د/ محمد الغندور
مستشار ومستثمر زراعي
بيوتا للاستثمار الزراعي
رئيس لجنة الزراعة والامن الغذائي
م/ تامر صميدة
رئيس مجلس إدارة
تمكين للزراعة المتطورة
نائب رئيس لجنة الزراعة والامن الغذائي
ا/خالد حامد
رئيس مجلس االادارة
بلو أوشون للسياحة
رئيس لجنة السياحة والطيران
د/ ممدوح العربى
نائب رئيس مجلس إدارة
مستشفي العربي
رئيس لجنة الصحة
د/ تامر أبو هميلة
المدير التنفيذي
امسيو للصناعات الطبية
نائب رئيس لجنة الصحة
محمد الفولى
مدير وشريك
ايجيبلى للدباغة
رئيس لجنة الصناعة
م/ ايريني ميشيل
نائب الرئيس التنفيذي
ثري برازرز للصناعات الهندسية والكهربائية
نائب رئيس لجنة الصناعة
م/ حسين الغزاوي
رئيس مجلس إدارة
إكسلور جروب لأنظمة الطاقة المتطورة
رئيس لجنة الطاقة
م/ عبدالرحمن سليمان
رئيس مجلس الإدارة
سمارت سيتى للمقاولات والتسويق العقارى
نائب رئيس لجنة الطاقة لقطاع الطاقة التقليدية
لواء د. محمد مندور
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
المقاولون العرب لأدارة المرافق
رئيس لجنة العلاقات الحكومية وشئون الاتصال
د/ نيفين نخلة
مؤسس ومدير
الجوندي تريدينج
نائب رئيس لجنة العلاقات الحكومية
د/ مها محجوب
مدير وشريك
مركز تنمية المستقبل الوظيفى
رئيس لجنة العمل والمسؤلية المجتمعية
د/ دينا ياقوت
المدير التنفيذي
كونسيل للاستشارات والتدريب
نائب رئيس لجنة العمل والمسؤلية المجتمعية
م/ صفاء الديهى
المدير التنفيذي
إنتريولوجي - مستشارين المعمار و الديكور
رئيس لجنة المرأة الافريقية
ا/ سالي الكومي
مطور الاعمال التنفيذيه
ايسباس لصناعة البرمجيات
نائب رئيس لجنة المرأة الافريقية
ا / رامى زهدى
مدير العالقات الخارجية و التسويق
مصر الخليج للمصاعد (إيچيك)
رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
م/ شريف العجمى
مدير عام
جسور للتسويق الألكترونى
نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (للقطاعات الانتاجية)
ا/ رشا عزالدين
مدير التسويق والمبيعات
أكسيد للبرمجيات
نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
عبير لهيطه
العضو المنتدب
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس)
رئيس لجنة النقل واللوجيسات
ا/ عصام الدين الشاذلى
رئيس مجلس الاداره ورئيس الشركه
حورس للنقل الجوى
نائب رئيس لجنة النقل واللوجيسات