نواب يؤيدون إلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة في الأنشطة الإستثمارية

أعلن عدد من النواب الموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية .

ووافق النائب محمد عطية الفيومي على مشروع القانون، موضحا أن القانون يحقق الحياد الضريبي ، في الوقت الذي نبحث فيه عن هدف أكبر و هو الحياد التنافسي من خلال دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية .

وقال الفيومي: القانون خطوة في تحقيق الحياد الضريبي و نأمل في المستقبل القريب أن نلغي الاستثناءات الأخرى.

وقال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي أن القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص والاستثمار ، موضحا أن الحكومة جادة في تحقيق هذا الهدف موجها الشكر للحكومة على إصدار القانون .

وقال النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري " الدول تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات نظرا للركود الذي شهده العالم وقال: " الدولة تحاول جاهدة لمواجهة التحديات التي تعوق الاستثمار.