عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط مروجي الأسلحة عبر "فيس بوك" في قبضة مباحث القاهرة

المتهمان
المتهمان

ضبط رجال المباحث شخصين بالقاهرة لإدارتهما صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية بإنشاء صفحه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقومان من خلالها بالترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء ، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على فرد خرطوش - ١٠ قطع أسلحة بيضاء "مطواة" - هاتف محمول - دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهما" .

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط ، إعترفا بإنشائهما للصفحة بقصد الترويج لبيع الأسلحة المضبوطة بحوزتهما على عملائهما نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

3DEE853F-FE43-46AA-9F29-A69F4CA6910D
3DEE853F-FE43-46AA-9F29-A69F4CA6910D
أسلحة بيضاء أسلحة النارية اسلحة القاهرة امن القاهرة فيس بوك مباحث القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

نقابة المهندسين تتحرك لإنقاذ إيمان البحر درويش بعد صورته الموجعة |تفاصيل مهمة

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

الأهلي يفقد جهود 8 لاعبين أمام الزمالك بالدوري.. تعرف عليهم

زملكاوي جديد.. شوبير يكشف تحرك الأهلي لضم صفقة نارية بعد إمام عاشور

تعليق ساخر من نجم القلعة الحمراء عقب تتويج الأهلي بالدوري

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

موضوعات متعلقة

القبض على شخص لإتجاره في النقد الأجنبي بالقاهرة

المتهم بضرب ابنة زوجته حتى الموت بالبساتين: كنت بهذبها لخروجها دون إذن

غلق كلي لـ محور شينزو آبى بالاتجاهين أسفل كوبرى سبيل المؤمنين

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

إحباط ترويج مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات.. تفاصيل

ضربه بـ طلق خرطوش | جريمة تهدد حياة طالب بالمقطم لسبب مثير

إصابة ثلاثة أشخاص بالرصاص بسبب خلافات الجيرة بالبساتين

ترشيحاتنا

شهادات جامعية مزورة.. سيدتان تنصبان على 16 شخصا عبر «فيس بوك»

إسرائيل تنهار داخليا بعد قرار الكنيست .. إيه إللي حصل؟

شوبير يكشف موقف الزمالك من ضم جوكر الأهلي

لبنان يؤكد استعداده لترسيم كامل الحدود الجنوبية مع إسرائيل

أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية غدًا الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خضع لثلاث عمليات.. صديق مقرب يكشف مرض إيمان البحر درويش

هل دخل إيمان البحر درويش في غيبوبة منذ عام ؟.. اعرف الحقيقة

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

متفرحيش أوي.. متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

فيديو

سرق أفكاري .. تفاصيل حرب على الحجار ومدحت صالح/ فيديو جراف

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ