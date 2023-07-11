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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

31جلسة عامة و44 اجتماعا باللجان النوعية.. برلماني يكشف حصاد الانعقاد الثالث للشيوخ

حازم الجندي، عضو
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ تمكن خلال دور الانعقاد الثالث من تقديم أداء استثنائيا عكس مدى إدراك كل أعضاء المجلس لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، والتحديات التى تواجه الدولة المصرية بسبب الأحداث والمتغيرات العالمية.

وأضاف الجندي، أن مجلس الشيوخ كان حريصا على مدار دور الانعقاد المنقضي على لدعم استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة والحفاظ على ثوابت الدولة التي أرسى دعائمها وصاغ ملامحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "الجندي"، إن الأمانة التى حملها له الشعب المصرى تتطلب اليوم أن يتقدم بكشف حساب عن نشاطه وما قام به خلال دور الانعقاد المنقضي، حيث شارك في 31 جلسة عامة ، بلغ عدد مرات التحدث 9 مرات و 3مرات مداخلات، حيث شارك بالكلمة وإبداء الرأي في المناقشة العامة الخاص باستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، وطلب المناقشة العامة الخاص باستيضاح سياسة الحكومة بشأن هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي من أجل الدروس الخصوصية ، وكذلك إبداء الرأي في سياسة وزارة التعلين بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه كان حريصا على المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين المعروضة على المجلس أو تقديم اقتراحات تعديل ، وكان أبرزها المشاركة في مناقشة مشروع القانون المقدن من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، ومشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1082 ، والتقدم باقتراح تعديل خلال المناقشات، كذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتقدم باقتراحين بتعديل في مناقشة هذا المشروع بالغ الأهمية والذي يمس المواطنين بشكل مباشر.

وتابع "الجندي"، أنه شارك في مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والتقدم باقتراحين تعديل على بعض مواد المشروع، إضافة إلى المشاركة في مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/24 والتأشيرات العامة المرافقة له، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.

وأشار النائب حازم الجندي، أن تفاعله ونشاطه لم ينحصر على الجلسات العامة، ولكن أيضا إلى اللجان النوعية بالمجلس، حيث شارك في 44 اجتماع باللجان النوعية داخل مجلس الشيوخ، بإجمالي عدد ساعات 50 ساعة، وذلك للمشاركة في المناقشات التى دارت حول عدد من القضايا والملفات الهامة وإبداء الرأي والمقترحات بشأنها، لافتا إلى أنه تقدم بـ 3 اقتراحات برغبة تم مناقشتها داخل اللجان ورفع تقريرها للحكومة لدراسته، وهي إطلاق اسطول من سيارات التاكسي محلية الصنع لدعم الصناعة المحلية والترويج لها، بالإضافة إلى اقتراح آخر بشأن إطلاق استراتيجية لدعم الاستثمار الرياضى، واقتراح بشأن توحيد المكافآت والمستحقات المالية لأطباء الامتياز وتفعيل قرار زيادتها والتصدى لأزمة هجرة الأطباء التى تهدد نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن التجربة أثبتت نجاح مجلس الشيوخ في ممارسة الرقابة التشاركية.

حازم الجندي مجلس الشيوخ التنمية الوطنية المستدامة عبد الفتاح السيسي

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