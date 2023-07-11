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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المناجم والبيع بالشوارع.. أعمال خطرة محظورة على الأطفال | تفاصيل

حملة علشان ولادكم
حملة "علشان ولادكم احسبوها صح"

تعد عمالة الأطفال واحدة من معوقات التنمية لما يترتب عليها من تسرب الطفل من التعليم وتعريض حياته للخطر النفسي والجسدي وتحمله لضغوط تفوق قدرته الجسدية، هذا إلى جانب حرمانه من عيش طفولته واللعب والترويح، كما تؤثر سلبًا علي سلوكه الاجتماعي والأخلاقي لما يراه من مواقف تفوق استيعابه في بيئة العمل.

ويحظر القانون بعض الأعمال الخطرة، التي لا يجب علي الأطفال العمل بها، وهي الأعمال التي تشكل بطبيعتها أو ظروف القيام بها خطرًا على صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل. 

وينظم تلك الأعمال قرار وزارة القوى العاملة رقم 215 لسنة 2021، بشأن الأعمال المحظور على الأطفال العمل بها.

وتعد الأعمال الزراعية أو الصناعية من أحد الأعمال الخطرة التي يحظر القانون عمل الأطفال بها، والتي تقتضي استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية.

كما يمنع القانون عمل الأطفال تحت الأرض في المناجم أو المحاجر، والأعمال التي تعرض الطفل للتعامل مع معدات وآلات خطرة، إلي جانب العمل في المواقع الصناعية مثل التعدين والتشييد.

وتأتي أعمال قطاع الخدمات من الأعمال التي يحظر منها القانون لعمل الأطفال، ومنها الأطفال الذين يبيعون البضائع في الشوارع، وموصل الطلبات للمتاجر، وسائق التوكتوك، وعمل الفتيات كخدم في المنازل.

ويحظر القانون عمل الأطفال في ظل ظروف خطرة، والذي يتطلب العمل لساعات طويلة، أو في ظل ارتفاع درجات الحرارة، أو التعرض للإهانات اللفظية والبدنية،أو العمل في ورش الميكانيكا وغيرها من الأعمال الخطرة.

 

حملة «علشان ولادكم.. احسبوها صح»

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية بعنوان «علشان ولادكم.. احسبوها صح»، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وتهدف الحملة إلى دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتستمر الحملة لمدة شهرين، تعتمد فيها الوزارة على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، منها تنظيم حوارات مجتمعية وندوات ثقافية، تتضمن عروضا فنية وحوارات مجتمعية، تنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية منتشرات في كل أنحاء مصر، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة.

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