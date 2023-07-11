فيفا يلغي إيقاف زيمبابوي ويعين لجنة لإدارة شئون اتحاد الكرة

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رفع الإيقاف الذي فُرض على اتحاد كرة القدم بزيمبابوي في فبراير 2022 وتعيين لجنة علي الفور لإدارة شئونه.

وكلف فيفا لجنة معينة تكون مهمتها إدارة الشئون اليومية لإتحاد الكرة في زيمبابوي وإعادة هيكلة إداراته وإقامة اتفاقية تعاون بين وزارة الرياضة/المجلس الرياضي و إتحاد الكرة بزيمبابوي بمساعدة فيفا، والتي ستحدد مسؤوليات وأهداف كل طرف، بما في ذلك (وليس على سبيل الحصر) قضية التحرش الجنسي.

كما تتضمن مهام اللجنة مراجعة النظام الأساسي واللائحة الانتخابية لإتحاد الكرة بزيمبابوي لضمان توافقهما مع النظام الأساسي والمتطلبات الخاصة بفيفا، وضمان اعتمادهما من قبل الجمعية العمومية لإتحاد الكرة في زيمبابوي ، بجانب العمل كلجنة لتنظيم وإجراء انتخابات مجلس جديد لـ استنادًا إلى النظام الأساسي واللائحة الانتخابية المتوافقة حديثًا وكذلك ضمان تسليم مالي مناسب للمجلس الجديد.

وتتكون اللجنة المعينة من لينكولن موتاسا رئيساً وسيخومبوزو نديبيلي وروزماري موجادزا ونياشا تاشينجا سانياماندو أعضاء.

وأكد فيفا أن تلك اللجنة ستتولي إدارة شئون إتحاد الكرة بزيمبابوي علي الفور علي أن تنتهي من كافة المهام الخاصة بها بإنتخاب مجلس جديد بحلول 30 يونيو 2024 .