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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بداية الإصلاح.. نواب يشيدون بإلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد عدد من النواب بمشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية  ، و أكد أيمن محسب عضو مجلس النواب  أن القانون يعالج الخلل الذي يعترض الاستثمارات في إطار الحياد التنافسي و أضاف خلال الجلسة العامة "  أوافق على القانون ، موضحا أنه أحد ثمار الحوار الوطني .

 

وقال النائب إيهاب رمزي نشكر الحكومة على القانون و يجب أن يأخذ القانون حقه في الإعلام لأنه يساوي بين القطاع الخاص و العام في مجال الاستثمار ، و أضاف أن عدم الترويج للقانون ظلم له .

وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن" أوافق على القانون و نطالب وسائل الإعلام بالترويج له حتى ينعكس ذلك على السوق المصري في شكل استثمارات .

 

و قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، "  القانون بداية الإصلاح متسائلا عن تـأثير القانون على زيادة الحصيلة الضريبية .

 

ووافق النائب عبد العليم داوود على مشروع القانون ، مطالبا بإخضاع كافة الشركات له ، وأضاف " حال عدم خضوع كافة شركات الدولة للقانون يجب أن يعود مجددا للجنة  " 

 

وقال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة و الموازنة ، " القانون يحقق الحياد التنافسي ويهدف إلى حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لكافة الانشطة الاستثمارية والاقتصادية والمعاملات المالية المنظمة لذلك ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية مما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة في المعاملات بين شركات القطاع العام والخاص دون تمييز.

 

وأشار سالم أنه سوف يترتب على هذا القانون الكثير من المزايا منها تحقيق الاستجابة لمطالبات القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية العالمية .

 

 وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار وكذلك تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية مما يساهم في خفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية دون رفع أسعار الضرائب.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الأثر المالي على الموازنة بعد تطبيق هذا القانون طبقا للدراسة التي تم إعدادها بمعرفة وزارة المالية المصرية سوف تبلغ ١٠٠ مليار جنيه تقريبا خلال خمس سنوات موزعة كالتالي: السنة الأولى ٨ مليارات، والسنة الثانية ١٧ مليارا، والسنة الثالثة ٢٠ مليارا، و السنة الرابعة ٢٥ مليارا، السنة الخامسة ٣٠ مليارا.

الحكومة الأنشطة الاستثمارية الإعفاءات

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