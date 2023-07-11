الزراعة× المحافظات| توفير السلع واللحوم البلدية بأسعار مناسبة بمنافذ الوزارة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 101 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 4 الى 10 يوليو الجاري.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 12 طن 160 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 11 ألف و738 رأس من الماشية ضد امراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي وجدري الضأن، كما تم عقد 12 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار، كما تفقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية الادرات الزراعية ببنها وطوخ، وتم التاكيد على المتابعة المستمرة لاعمال حماية الأراضي باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية وإزالة أي محاولات للتعدي في مهدها، كما تم المرور على حقول الذرة والزراعات المختلفة.



وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ازالة عدد (34) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كما تم المرور على نواحى (شمنديل ـ قويسنا المحطة ـ ابنهس ـ طه شبرا ) بمركز قويسنا، وتفقد الزراعات الصيفية لمحاصيل: الذرة، القطن، السمسم، والتوعية لعمليات المكافحة اللازمة، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، قافلة بيطرية مجانية بقرية ابو عليوه، التابعة لادارة سيدى سالم البيطرية بالتعاون مع كلية الطب البيطري بكفرالشيخ وتم إجراء الكشف المجاني على جميع الحالات التى وردت للفافلة وصرف الادوية اللازمة بالمجان وكذلك حالات الجراحة والتناسليات والدواجن.

بينما أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، الانتهاء من علاج 1123 رأس ماشية، بالاضافة الى الرش الجماعى السيادى لمكافحة الطفيليات الخارجية لـ 6194 رأس، والتجريع الجماعى السيادى ضد الطفيليات الداخلية لأكثر من 3063 رأس اغنام وماعز، فضلا عن تنظيم 26 ندوة ارشادية و136 لقاء إرشادي، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة أعمال المكافحة الدورية بجنوب بورسعيد، وتوريد محصول القمح للصوامع والشون، فضلا عن متابعة زراعات القطن والأرز وعباد الشمس بجنوب بورسعيد، ومتابعة توزيع الأسمدة للمحاصيل الصيفية، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات لوضع ضوابط سير العمل خلال الفترة المقبلة.

فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط اجتماعاً مع غرفه عمليات الادارة الزراعية بكفر سعد لمتابعة اعمالها، كما تم المرور على زراعات الذرة، والارز، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم المرور على الزراعات الصيفية والمرور على زراعات القطن واماكن تواجد المصائد المائية والورقية بنواحي المحافظة، واعمال المكافحة، كذلك تم المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة اعمالها ومتابعة صرف الاسمدة وجرد المخازن بنواحي المحافظة.

و كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، بالاشتراك مع مباحث تموين حملات على أسواق اللحوم، حيث تم تحرير عدد٨٢ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي وزن ١٢٥٠ كجم.

وتابعت مديرية الزراعة بجنوب سيناء العمل خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن متابعة المانجو والتين والزيتون والنخيل والعنب، مع استمرار عمل الفرق الإرشادية بمختلف المدن بالمحافظة، وأعمال الصوب وإنتاج الشتلات والوحدة البستانية، والزراعات المختلفة، فضلا عن توفير السلع واللحوم البلدية بأسعار مناسبة بمنافذ الوزارة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.