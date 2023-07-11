خضع لثلاث عمليات.. صديق مقرب يكشف مرض إيمان البحر درويش

نشرت “أمنية”، ابنة الفنان إيمان البحر درويش، صورة صادمة له، تظهر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

مرض إيمان البحر درويش

وظهر إيمان البحر درويش، وقد فقد شعره والكثير من وزنه، وبملامح متغيرة للغاية.

إيمان البحر درويش

ما هو مرض الفنان إيمان البحر درويش؟

وقال صديق مقرب لأسرة الفنان إيمان البحر درويش إنه أجرى 3 عمليات في المخ، لإصابته بالسرطان.

مرض إيمان البحر درويش

قال الدكتور محمود حميدة، استشارى المخ والأعصاب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن سرطان الدماغ أو الأورام الدماغية من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة المريض، ويمكن أن يصيب الأشخاص في جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال.

وأوضح أن أعراض سرطان الدماغ تختلف وفقًا للمنطقة التي يوجد بها الورم، ولكن بعض الأعراض الشائعة تشمل الصداع والدوار والتعب والغثيان والتقيؤ وضعف البصر والتشنجات والتغيرات في السلوك والشخصية.

وأضاف أنه يمكن تشخيص سرطان الدماغ من خلال العديد من الفحوصات الطبية، مثل الفحص الطبي والصور الشعاعية وفحص CT أو MRI، وعلاجه يختلف وفقًا لنوع الورم وموقعه وحجمه وحالة المريض، ويمكن أن يشمل الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج الهدفي.

هل يمكن للعلاج الإشعاعي أن يسبب آثار جانبية؟

يمكن للعلاج الإشعاعي لسرطان الدماغ أن يسبب آثار جانبية، حيث يؤثر الإشعاع على الخلايا السليمة في الدماغ بجانب الخلايا السرطانية المستهدفة، وقد تظهر هذه الآثار الجانبية بشكل فوري أو بعد فترة من الزمن.

من بين الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الإشعاعي لسرطان الدماغ:

التعب والإرهاق

الصداع

غثيان وقيء

فقدان الشهية

تغيرات في الشخصية والمزاج

تساقط الشعر في منطقة العلاج

ضعف الذاكرة والتركيز

التهاب الجلد في منطقة العلاج

يمكن للأطباء تخفيف هذه الآثار الجانبية باستخدام أدوية مثل مسكنات الألم ومضادات الغثيان والمضادات الحيوية في حالة الالتهاب، كما يمكن تحسين جودة الحياة بالعلاج النفسي أو التغذية السليمة. ينبغي للمريض أن يبلغ الطبيب عن أي أعراض جانبية يعاني منها بعد العلاج الإشعاعي.

هل يمكن الشفاء التام من سرطان الدماغ؟

تعتمد فرص الشفاء التام من سرطان الدماغ على عدة عوامل، مثل نوع الورم وموقعه وحجمه ومرحلته وحالة المريض وعمره وتاريخه الطبي، وقد يختلف العلاج المناسب وفقًا لهذه العوامل.

في حالات الأورام الحميدة، يمكن إزالتها جراحيًا بنسبة نجاح عالية، ويمكن أن يتم الشفاء التام من سرطان الدماغ في حالات الأورام الخبيثة التي تم اكتشافها في مراحل مبكرة وتم علاجها بشكل فعال.

ومع ذلك، يعتبر سرطان الدماغ من الأمراض الخطيرة التي تتطلب علاجًا شاملاً ومتعدد الأطوار، وغالبًا ما يتم استخدام عدة أنواع من العلاج، مثل الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج الهدفي، لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

ومع ذلك، بالرغم من أن بعض الأشخاص يشفون تمامًا من سرطان الدماغ، إلا أن العديد من المرضى لا يتمكنون من الشفاء التام، ويتم تخفيف الأعراض وتحسين نوعية حياتهم بشكل عام.

ينبغي للمريض العمل بشكل وثيق مع الفريق الطبي المعالج واتباع الخطة العلاجية الموصى بها لزيادة فرص النجاح وتحسين نوعية حياته.

أسباب سرطان الدماغ

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى سرطان الدماغ، ولكن لا يزال السبب الرئيسي غير معروف. ومع ذلك، هناك عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدماغ، ومن بين هذه العوامل:

1- العوامل الوراثية: قد يكون لبعض الأشخاص وراثة معينة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدماغ.

2- التعرض للإشعاع: التعرض للإشعاع الكهرومغناطيسي (EMF) من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى، والتعرض للإشعاع النووي، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الدماغ.

3- التعرض للمواد الكيميائية السامة: التعرض للمواد الكيميائية السامة مثل الأسبستوس والبنزين والفورمالديهايد والمواد المستخدمة في الصناعات الكيميائية الأخرى يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الدماغ.

4- العمر: يعتبر العمر عاملا مهما في زيادة خطر الإصابة بسرطان الدماغ، حيث يصبح الجهاز العصبي أكثر عرضة للأضرار مع تقدم العمر.

5- العوامل البيئية: بعض العوامل البيئية مثل التلوث والعوامل المناخية الضارة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدماغ.

6- العوامل النمطية: أنماط الحياة غير الصحية مثل التدخين والتغذية السيئة والنشاط البدني الضعيف يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدماغ.

ما أعراض سرطان الدماغ؟

مرض إيمان البحر درويش

تختلف أعراض سرطان الدماغ حسب حجم وموقع الورم ونوع الخلايا التي ينشأ منها الورم.

ومن بين الأعراض الشائعة لسرطان الدماغ:

1- الصداع الشديد والمتكرر، خاصةً في الصباح.

2- الدوار والغثيان والقيء.

3- ضعف الذاكرة والتركيز والتحدث.

4- تغير في الشخصية والمزاج والسلوك.

5- ضعف البصر أو السمع أو فقدانهما.

6- تشنجات أو نوبات صرعية.

7- ضعف العضلات أو الشلل الجزئي.

8- تغيرات في الحركة والتوازن.

9- زيادة الشهية أو الفقدان المفاجئ للوزن.

10- تورم أو عدم انتظام في العين.

يجب الاتصال بالطبيب إذا كانت توجد أعراض مذكورة أعلاه، حيث إن معظم هذه الأعراض قد تكون مرتبطة بأمراض أخرى ولا يعني وجودها بالضرورة وجود سرطان الدماغ، ولكن من الضروري فحصها وتشخيصها من قبل الطبيب المختص.