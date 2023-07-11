بالأسماء.. إصابة 21 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق العلاقي بأسوان

شهد طريق العلاقى شرق مدينة أسوان ، وقوع حادث تصادم بين سيارتين مما أسفر عن إصابة 21 شخص.

وضمت قائمة المصابين كل من حسن. ح 30 سنة، وحامد. م 20 سنة، وسمير. م 18 سنة، وطه. ك 17 سنة، وعمري. ع 16 سنة، ويوسف. م 19 سنة، وأحمد. م 22 سنة.

حوادث

كما أصيب كل من خديجة.أ 23 سنة، ومحمد.إ 31 سنة، ونويفعة.م 30 سنة ، وأسيا. ع 15سنة ، وعلي.م 22 سنة، وجواهر.ر 25سنة ، ووليد.ع 25سنة ، ووليد.ع 50سنة ، وحيات.ح 18سنة، ومحمود. ع19 سنة، وإبراهيم. س 40 سنة، وفارس.ع 19سنة، وأحمد.ع 21 سنة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية والرعاية الطبية المتكاملة، وتم تحرير محضر بالواقعة.