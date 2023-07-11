فرنسا تقرر تسليم صواريخ "Scalp" طويلة المدى إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم "الثلاثاء" خلال مشاركته في قمة حلف الشمال الأطلسي المنعقدة في ليتوانيا، أن فرنسا ستسلم صواريخ طويلة المدى من طراز "Scalp" إلى أوكرانيا.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى القمة في فيلنيوس (ليتوانيا) إنه قرر تسليم صواريخ جديدة لأوكرانيا تسمح بضربات في العمق، مضيفا "أعتقد أن المهم بالنسبة لنا اليوم هو بعث رسالة دعم لأوكرانيا ووحدة حلف شمال الأطلسي".

يشار إلى أن صورايخ "Scalp" عبارة عن صواريخ موجهة جو-أرض تهدف إلى ضرب أهداف ثابتة من مسافة بعيدة.

ويعقد قادة حلف شمال الأطلسي اليوم الثلاثاء والأربعاء قمة في ليتوانيا تركز بشكل خاص على الحرب في أوكرانيا بعد 18 شهرا من بدء العمليات العسكرية الروسية، وأيضا على طلب انضمام كييف والسويد إلى المنظومة.

