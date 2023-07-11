الدوما الروسي يندد بممارسات بولندا واستمرارها في تزويد نظام كييف بالأسلحة

ندد رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، بممارسات بولندا واستمرارها في تزويد نظام كييف بالأسلحة ليرتكب جرائم جديدة، تزامنا مع ذكرى مذبحة البولنديين على أيدي نازيي أوكرانيا.



وقال فولودين، عبر قناة "تيلجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/،: "يصادف اليوم ذكرى ضحايا مذبحة البولنديين في فولين غرب أوكرانيا، وتصفيتهم على أيدي نازيي "ستيبان بانديرا" زعيم حركة القوميين الأوكرانيين بين عامي 1943 و1944، حيث أبادوا بوحشية عشرات الآلاف من المدنيين البولنديين بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين".



وشدد على أن وارسو -التي تحيي اليوم ذكرى ضحايا مأساة فولين- تزود نظام كييف بإمدادات منتظمة من السلاح ليرتكب جرائم جديدة.



يشار إلى أن مناطق غرب أوكرانيا بما فيها "فولين" كانت قد ألحقت ببولندا إبان الحرب العالمية الأولى.



