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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تحذر من قيام واشنطن بـ "عمل إجرامي خطير"

كوريا الشمالية تحذر
كوريا الشمالية تحذر من قيام واشنطن بـ "عمل إجرامي خطير"


 

أعرب وزير خارجية كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن إدانته إرسال واشنطن ذخائر عنقودية إلى كييف.

وحث الوزير الكوري الشمالي واشنطن بالتراجع الفوري عن قرار تزويد أوكرانيا بأسلحة دمار شامل.

واعتبر أن إرسال ذخائر عنقودية أمريكية لأوكرانيا "عمل إجرامي خطير".

وقد  أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة أنها سترسل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، ووصف الرئيس جو بايدن ذلك بأنه "قرار صعب للغاية".

وتعد الذخائر العنقودية أسلحة تتكون من حاوية تفتح في الهواء وتنثر أعدادَا كبيرة من "القنابل الصغيرة" أو الذخائر الصغيرة المتفجرة تنتشر على مساحة واسعة وتقتل بشكل عشوائي.

وقال بايدن لشبكة "سي إن إن" إنه تحدث إلى الحلفاء بشأن القرار، الذي كان جزءًا من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار.

وأضاف بايدن أن الأمر استغرق "بعض الوقت حتى يقتنع بفعل ذلك"، لكنه تصرف لأن "ذخيرة الأوكرانيين تنفد".

وسرعان ما انتقدت جماعات حقوق الإنسان القرار، حيث قالت منظمة العفو الدولية إن الذخائر العنقودية تشكل "تهديدًا خطيرًا لأرواح المدنيين، حتى بعد فترة طويلة من انتهاء الصراع".

كما رفض بعض الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة المصادقة على قرارها، فعندما سُئل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن موقفه من إعلان واشنطن، سلط الضوء على أن المملكة المتحدة كانت واحدة من 123 دولة وقعت على اتفاقية الذخائر العنقودية، التي تحظر إنتاج أو استخدام الذخائر العنقودية ولا تشجع على استخدامها.
 

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