دهس البنوتة الصغيّرة | قرار عاجل ضد سائق في الغردقة

قررت جهات التحقيق بالغردقة ، حبس سائق أتوبيس تسبب فى مصرع طفلة بعد أن قام بدهسها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع طفلة، صدمها اتوبيس نقل ركاب بمنطقة السقالة بالغردقة، تم نقل جثة الطفلة لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

صدم الطفلة وسط مدينة الغردقة

وتبين من التحريات الأولية، أن الطفلة تدعى رضا أدهم فى منتصف العقد الثانى من عمرها، صدمها اتوبيس نقل ركاب وسط مدينة الغردقة، عندما كانت تسير بصحبة والدتها.