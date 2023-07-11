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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء النرويج يطمئن روسيا : لا نسعى لتهديدكم

رئيس الوزراء النرويجي
رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور

قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور  لشبكة سي إن بي سي، إن دول الشمال الأوروبي، الاعضاء في حلف الناتو لا تشكل تهديدًا لأحد (روسيا) وقد اتحدت وراء التحالف لأغراض الدفاع والردع المشترك.

وأوضح أنه لأول مرة في التاريخ، ستكون جميع دول الشمال في حلف الناتو،  جنبًا إلى جنب مع دول البلطيق وألمانيا.

يأتي ذلك في أعقاب التطور الأخير  من تركيا التي وافقت على قبول السويد في التحالف ، بعد أكثر من عام من المعارضة.

ولدى سؤاله عما إذا كان هذا يمكن أن يؤدي إلى انتقام من روسيا ، قال الزعيم النرويجي جوناس جار ستور ” نحن جميعًا أعضاء في الناتو ، لكننا  لا نشكل تهديدا لأحد. نريد السلام والاستقرار في منطقتنا ”.

وأضاف رئيس الوزراء أن ”التهديد جاء من روسيا على أوكرانيا. قاد ذلك فنلندا والسويد إلى اتخاذ قرارات تاريخية للانضمام إلى الناتو، لكننا سنظل (فنلندا والسويد والنرويج وأيسلندا والدنمارك) نعمل وفق منظور بلدان الشمال الأوروبي، وسنساهم في السلام والاستقرار والتعاون ، ولكن يجب أيضًا أن يكون هناك دفاع قوي وردع ، وكان ذلك بسبب روسيا، هذه هي الحقيقة ”.

رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار دول الشمال الأوروبي روسيا لا تشكل تهديد ا تركيا

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