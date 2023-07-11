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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بعد كارتة أورديس  بنحو 10 كيلو مترات، اتجاه مدينة رأس سدر.

وأسفر الحادث عن إصابة ساره محمد محمد، 43  عاما، إشتباه كسر بالعمود الفقري، و محمد محمد عزت،  70  عاما،  كدمة شديدة بالكتف الأيسر،  و مالك مصطفى فاروق، 11 عاما، سحاجات وكدمات، و ليلى مصطفى فاروق، 14 عاما، سحاجات وكدمات الجميع من القاهرة. 

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ابو رديس المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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