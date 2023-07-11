تصعيد لجريمة تطهير عرقي | حماس تندد بإخلاء منزل عائلة فلسطينية بالقدس

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس ان إخلاء سلطات الاحتلال لمنزل عائلة "صب لبن" في مدينة القدس المحتلة وتسليمه للمستوطنين ، تصعيد لجريمة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في المدينة المحتلة.

واعتبر في تصريح ان هذه الجريمة جزء من الحرب الإسرائيلية على الهوية العربية للقدس، وامتداد للحرب الدينية على مقدساتنا، وانتهاك لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وطالب بموقف واضح وعملي من المجتمع والمؤسسات الدولية من جريمة التهجير التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أهلنا في القدس، وعدم الاكتفاء بالإدانة الإعلامية.