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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نعي ونفهم كل شيء.. الكرملين ينصح تركيا بألا ترتدي «نظارات وردية اللون»

أردوغان وبوتين
أردوغان وبوتين

وجه الكرملين، اليوم الثلاثاء، نصيحته إلى تركيا بألا تنظر إلى مسألة انضمام بلادهم للاتحاد الأوروبي بنظارات وردية، مؤكدا أنه لا أحد من الأوروبيين يريد رؤية تركيا بينهم.

ووفقا لـ "روسيا اليوم" قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إنه "يمكن لتركيا أن تتوجه وتلتفت نحو الغرب، نحن نعلم أنه في تاريخ جمهورية تركيا كانت هناك فترات من التوجه الكبير نحو الغرب، بالمقابل كانت هناك فترات (بالالتفاف نحو الغرب)أقل شدة، لكننا نعلم أيضا ولنسمي الأمور (الأحداث) بمسمياتها، لا أحد يريد أن يرى تركيا في أوروبا أعني الأوروبيين".

وأضاف: "هنا، ربما ينبغي على شركاؤنا الأتراك أيضا ألا يرتدوا نظارات وردية اللون (التوهم)، ومن الضروري  تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية".

وفيما يخص دعم أنقرة لانضمام السويد إلى الناتو، أوضح بيسكوف أن: "تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، تركيا لديها التزاماتها. ونحن نعلم بهذا فنحن لم نرتدي نظارات وردية اللون.. نحن نعي ونتفهم كل شيء جيدا".

من ناحية أخرى، لفت بيسكوف إلى أن دول الناتو ترى روسيا كعدو وخصم لها، ومن هذا المنطلق ستعقد المناقشات في قمة الحلف في فيلنيوس، بينما ستراقب موسكو عن كثب ما يحدث هناك وسيكون هذا موضوع بحث معمق لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان أمن البلاد".

وتابع قائلا: "فحوى البيانات (التصريحات) عشية هذه القمة أظهرت موقف قوي معادي لروسيا، والذي تجلى ببيانات وخطب ممثلي جميع الدول الأعضاء في الحلف".

ولا تزال تركيا في وضع مرشح الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وكانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، حدث هذا في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات. 

ومنذ عام 2016، تم بالفعل تعليق المفاوضات بشأن نظام دون تأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

قال أردوغان، يوم أمس الاثنين، إن انضمام السويد إلى "الناتو" سيصبح ممكنا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

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