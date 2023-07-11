علاقاتنا وثيقة رغم كل شيء .. رسالة طمأنة من تركيا إلى روسيا

نقلت وسائل إعلام دولية، عن مسؤول تركي كبير قوله إن تركيا لن تضر بعلاقاتها مع روسيا، حتى في الوقت الذي تقيم فيه علاقات أقوى مع حلفائها الغربيين.

خففت تركيا من لهجتها مع حلف الناتو، حيث هدأت من معارضتها التي استمرت 14 شهرًا لانضمام السويد إلى الحلف، مما يتيح توسيع المنظمة الدفاعية التي تقول روسيا إنها سبب جذري لتدخلها ضد أوكرانيا.

يفاوض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كعضو في الناتو ، لانتزاع تنازلات من دول أخرى، بما في ذلك تشكيل مجموعة إصلاح تابعة للاتحاد الأوروبي لإحياء مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهي عملية شهدت بدايات مضطربة وتوقفت، في نهاية المطاف.

رفضت تركيا المشاركة في العقوبات الغربية على روسيا، وتضخمت تجارتها مع موسكو العام الماضي نتيجة لذلك.

ووافق الرئيس التركي على إسقاط معارضة بلاده لانضمام السويد إلى الناتو .

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج :"يعد استكمال انضمام السويد إلى الناتو خطوة تاريخية تفيد أمن جميع أعضاء حلف الناتو في هذا الوقت الحرج".

وتنعقد قمة الناتو التي تستمر ليومين في فيلنيوس بليتوانيا.

من جانبها، لا تزال الحكومة الأوكرانية تضغط من أجل الموافقة على عضوية الناتو خلال قمة فيلنيوس، على الرغم من أن القادة الأمريكيين والفرنسيين والألمان يعارضون طلب أوكرانيا في الوقت الحالي، لأنها في حالة حرب مع روسيا، ولا يمكن السماح لها بالإنضمام للحلف في الوقت الحالي، خوفًا من جر الحلف بأكمله إلى صراع أكبر مع روسيا.

في غضون ذلك، تعرضت كييف لهجوم روسي للمرة الثانية هذا الشهر ، بينما يقول الجيش الأوكراني إن القوات الروسية نفذت 334 غارة جوية على أوكرانيا في الأسبوع الماضي.

