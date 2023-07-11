عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علاقاتنا وثيقة رغم كل شيء .. رسالة طمأنة من تركيا إلى روسيا

بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان

نقلت وسائل إعلام دولية، عن مسؤول تركي كبير قوله إن تركيا لن تضر بعلاقاتها مع روسيا، حتى في الوقت الذي تقيم فيه علاقات أقوى مع حلفائها الغربيين.

خففت تركيا من لهجتها مع حلف الناتو، حيث هدأت من  معارضتها التي استمرت 14 شهرًا لانضمام السويد إلى الحلف، مما يتيح توسيع المنظمة الدفاعية التي تقول روسيا إنها سبب جذري لتدخلها ضد أوكرانيا.

يفاوض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كعضو في الناتو ، لانتزاع تنازلات من دول أخرى، بما في ذلك تشكيل مجموعة إصلاح تابعة للاتحاد الأوروبي لإحياء مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهي عملية شهدت بدايات مضطربة وتوقفت، في نهاية المطاف.

رفضت تركيا المشاركة في العقوبات الغربية على روسيا، وتضخمت تجارتها مع موسكو العام الماضي نتيجة لذلك.

ووافق الرئيس التركي على إسقاط معارضة بلاده لانضمام السويد إلى الناتو .

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج :"يعد استكمال انضمام السويد إلى الناتو خطوة تاريخية تفيد أمن جميع أعضاء حلف الناتو في هذا الوقت الحرج".

وتنعقد  قمة الناتو التي تستمر ليومين في فيلنيوس بليتوانيا.

من جانبها، لا تزال الحكومة الأوكرانية تضغط من أجل الموافقة على عضوية الناتو  خلال قمة فيلنيوس، على الرغم من أن القادة الأمريكيين والفرنسيين والألمان يعارضون طلب أوكرانيا في الوقت الحالي، لأنها في حالة حرب مع روسيا، ولا يمكن السماح لها بالإنضمام للحلف في الوقت الحالي، خوفًا من جر الحلف بأكمله إلى صراع أكبر مع روسيا.

في غضون ذلك، تعرضت كييف لهجوم روسي للمرة الثانية هذا الشهر ، بينما يقول الجيش الأوكراني إن القوات الروسية نفذت 334 غارة جوية على أوكرانيا في الأسبوع الماضي.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

الزمالك عاد للصورة|مفاجأة كبرى بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

الأهلي يفقد جهود 8 لاعبين أمام الزمالك بالدوري.. تعرف عليهم

المفاوضات جادة.. مهيب عبدالهادي: الزمالك يجهز مفاجأة للرد على صفقة إمام عاشور

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

ترشيحاتنا

مدبولي: الحكومة أعفت 20 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات

هل طلب الزمالك حكاما أجانب لمباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يجيب

حقيقة طلب الزمالك تعيين حكم أجنبي لمباراة القمة أمام الأهلي

مدبولي: نستهدف دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة

تقديرًا لمشواره الفني | المتحدة تتكفل بعلاج إيمان البحر درويش

رئيس الوزراء : نستهدف 2 مليار دولار من طروحات الشركات في البورصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسماء| 13 لاعبا خارج الأهلي.. وكولر لا يريد هؤلاء

اعترف به.. 10 معلومات صادمة عن مرض عمرو مصطفى

هل دخل إيمان البحر درويش في غيبوبة منذ عام ؟.. اعرف الحقيقة

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

فيديو

اللي بعده.. الأهلي يقترب من خطف فتوح والزمالك يتخذ هذا الإجراء

القفز من المركب.. تحد جديد يغزو التيك توك يسبب الوفاة في الحال

سرق أفكاري .. تفاصيل حرب على الحجار ومدحت صالح/ فيديو جراف

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ