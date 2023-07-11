إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل مواد بترولية بأسيوط

أصيب 7 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل مواد بترولية بمزلقان قرية قرقارص بمركز أسيوط وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل مواد بترولية بمزلقان قرية قرقارص ووجود مصابين.



انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل محملة بسولار بمزلقان قرية قرقارص.

أسفر الحادث عن إصابة كل من " ميلاد. ح. ن" 28 عاماً، و " مريم. هـ. ك" 17 عاماً، و " محمود. س. م" 35 عاماً، و " سيد. ع. س" 65 عاماً، و " على. س. ع" 30 عاماً، و " أحمد. ع. ح" 55 عاماً، و " مصطفى. ش. س" 55 عاما، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.