سطو مسلح.. تفاصيل جديدة حول عملية مقتل أردني في نيويورك.. فيديو

كشف شقيق الشاب الأردني بسام، الذي قتل خلال عملية سطو مسلح في مدينة نيويورك السبت الماضي، أخر التطورات في قضية مقتل أخيه مشيرا إلى أن العائلة قررت نقل جثمانه إلى المملكة لإتمام مراسم الدفن بطلب من أهله.

وفي حديثه لموقع CNN بالعربية، قال محمد الخطيب، إن شقيقه كان "أعزلا" عندما نفذ ملثمون مسلّحون هجوما على متجره، ضمن عدة عمليات نفذوها على محلات مجاورة.

وقال الخطيب، إن شقيقه حاول حماية نفسه خلف أحد الأبواب في المتجر عندما بدأ الهجوم، بعد أن رصد قدومهم عبر كاميرات المراقبة، إلا أن إحدى "الرصاصات" اخترقت الصدر ونفذت إلى الشريان التاجي لتصيبه في مقتل.

وأشار شقيق الضحية إلى أن المسلّحين كانوا يستهدفون سرقة "خزنة" في محل شقيقه.

ويرى الخطيب الشقيق المقيم في نيويورك منذ سنوات وله سلسلة نشاطات تجارية، إن عمليات السطو المسلح على المحلات التجارية في ازدياد في المدينة.

وقال إن السطو على المحل التجاري سبقه محل تجاري آخر وتبعه محل، إلا أن نظام الإنذار وحضور عناصر من الشرطة إلى الموقع، دفع بالمسلحين إلى الفرار دون أن يستكملوا عملية السطو.

وكان بسام الخطيب الأب لطفل وطفلة، قد هاجر إلى نيويورك قبل 8 سنوات للعمل وافتتاح محل تجاري أسوة بأشقائه، برفقة زوجته آنذاك، ليحقق بعضا من أحلامه لتأمين مستقبل أسرته.

وتحدث الخطيب بأسى على شقيقه بسام ذو الـ 36 عاما ، المولود عام 1987 الذي نالت منه "يد الغدر" حيث وقعت الحادثة قبل أيام قليلة من ذكرى ميلاده الذي كان سيحتفل به مع عائلته بعيد ميلاده الذي يصادف في 11 يوليو.

وأكدت السلطات الأردنية أنها تتابع الحادثة عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وأوضح الخطيب أن عمدة نيويورك كان على اتصال مستمر معه لاطلاعه على سير القضية أولا بأول، مضيفا " نتابع سير القضية والإجراءات".

وحسب الخطيب، فقد رصدت كاميرات المراقبة في محيط المنطقة التجارية، ما قال إنه من قد يكون المشتبه به في جريمة القتل.

وقعت الحادثة الدامية في متجر يحمل اسم "مانور ديلي آند كونفينس ستور"، الذي يقع في كاسلتون كورنرز، ويعتبر وجهة تجارية شهيرة في المنطقة.

وفور وقوع الحادث، تم نقل الضحية بسرعة إلى مستشفى جامعة ريتشموند قبل أن تُعلن وفاته. وأبلغ المحققون في الحالة عن إصابة الشاب بجروح ناتجة عن إطلاق نار في منطقة الصدر.

وأظهر فيديو لحظة الهجوم المروعة، عندما دخل شخصان ملثمان السوبر ماركت الخاص بالشاب الأردني بمدينة ستاتين ايلاند، وقاموا بإطلاق النار عليه بشكل جنوني، قبل أن يلوذوا بالفرار من مكان الحادث.

