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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة تثقيفية وبث مباشر| رياضة الشرقية ترد على الاستفسارات الدينية للشباب

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية حيث قامت المديرية بتنظيم ندوه تثقيفية بعنوان " الرد على الاستفسارات الدينية الواردة عبر صفحة مديرية الشباب والرياضة " تم عرضها اليوم الثلاثاء عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

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أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الشيخ احمد عبد القادر على مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالمحافظة قدّم الندوة وقام خلالها بالرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالموضوعات الدينية التي وردت عبر صفحة مديرية الشباب و الرياضة وذلك في إطار مواكبة العصر وسرعة الرد علي جمهور المواطنين بما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم من خلال الكتاب والسنة النبوية المؤكدة.

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